Верующие Севастополя достойны уважения

На крупные религиозные праздники в городе не объявляются выходные по примеру соседних субъектов
После почти 70 лет научного атеизма и коммунизма в качестве «официальной религии» наша страна переживает настоящий духовный ренессанс. Общество возвращается к духовным и нравственным корням, обращаясь к вере и воспитывая в себе истинные моральные ценности.
Наш город не стал исключением. Растет число храмов, построена синагога и отремонтирована мечеть. Вместе с тем, севастопольские школьники, по усмотрению родителей, приобщаются либо к основам православной культуры, либо к светской этике. При храмах активно строятся воскресные школы, в которых юные севастопольцы могут постигать азы закона Божьего. Аналогичные школы функционируют при мечете и синагоге.
Католической общине после многих лет препирательств передано здание кинотеатра «Дружба», на месте которого в довоенное время располагался католический костел имени Святого Климента.
Севастополь становится центром притяжения христианских паломников со всего мира. Ведь здесь на землях древнего Херсонеса Равноапостольный князь Владимир принял крещения и отсюда православие распространилось по всей земле русской. Здесь же в инкерманских каменоломнях отбывал каторгу папа Римский, апостол от семидесяти Климент I, позже утопленный римлянами в Казачьей бухте.
Но защищены ли все права верующих в Севастополе. Оказывается, что в субъектовом законодательстве есть существенный пробел, который заключается в том, что в отличии от большинства регионов губернатор города не уполномочен объявлять выходной день на крупные религиозные праздники такие как Пасха, Троица, Крещение, Курбан-байрам, Песах и другие.
В результате этого возникают казусы, например, в 2018 году губернатор не объявил выходным днем следующий день после Пасхи, что вызвало недовольство у православной общины Севастополя, которая сегодня насчитывает более 120 тысяч прихожан.
В отличии от соседнего Крыма в нашем городе никогда не объявляется выходной на крупнейший мусульманский праздник Курбан-байрам, хотя в Севастополе проживает порядка 6,5 тысяч мусульман, нет выходных и на крупные иудейские праздники, равно как и католические.
Безусловно верующие воспринимают подобное отношение со стороны властей города как определенное пренебрежение к самому главному, что есть у человека – его вере.
Защитить права верующих Севастополя решили местные парламентарии из фракции ЛДПР, которые и внесли в заксобрание соответствующий законопроект.
Решение проблемы
В частности, законопроект предлагает закрепить право губернатора города объявлять выходным днем крупные религиозные праздники различных религиозных конфессий в случае обращения к нему руководства этих религиозных общин. Авторами документа выступили глава фракции ЛДПР, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, депутаты Артем Гордиенко и Андрей Куринов.
«У нас в городе уже сложилась практика, когда глава города объявляет выходным днем понедельник после Пасхи. Но есть и другие важные для православных христиан праздники. Например, Троица, Крещение, которые тоже можно было бы сделать выходными днями. Есть такие праздники и у других конфессий. Например, Песах у иудеев или Курбан-байрам у мусульман. К слову, в Крыму Курбан-байрам ежегодно объявляется выходным днем», — поясняет позицию фракции Журавлев.
Вице-спикер уточнил, что согласно решению Президиум Верховного суда России от 21 декабря 2011 года, признается право субъектов устанавливать выходные дни в религиозные праздники в дополнение к федеральным праздникам по просьбам религиозных организаций.
Важно и то, что законопроект полностью поддерживает уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
«Это позитивная законодательная инициатива, я ее поддерживаю, защищаются религиозные права граждан, право на свободное вероисповедание. Выходной день нужен тем людям, которые хотят на религиозный праздник посетить храм, но не могут это сделать, так как вынуждены работать», — говорит Буцай.
Поддержали инициативу своих коллег и члены профильного комитета заксобрания по законодательству и государственному строительству.
«Рекомендовать заксобранию Севастополя поддержать и принять в двух чтениях проект закона «О внесении изменения в Закон города Севастополя от 10 марта 2015 года «О праздниках и памятных датах города Севастополя», — говорится в решении комитета.
Согласно заключению юридического управления аппарата заксобрания по представленному законопроекту замечания отсутствуют.
Мнение духовенства
Отметим, что позицию фракции ЛДПР полностью поддержали религиозные общины Севастополя.
В частности, в официальном письме в адрес фракции благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта «выразил сердечную благодарность за столь актуальные и своевременные изменения в части регионального законодательства в отношении порядка установления праздничных нерабочих дней в дни особых церковных праздников».
Солидарен с позицией благочинного и председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община Севастополя «Хабад» Биньямин Вольф.
«По-моему мнению, сам факт такого действия, а именно – объявления дня религиозного праздника той или иной конфессии праздничным днем для всех граждан города – будет свидетельствовать об уважении со стороны государства и местных властей верующих данной конфессии. Применение данной статьи для всех конфессий как нельзя лучше будет способствовать укреплению межнационального мира и согласия», — подчеркивает раввин.
Полностью поддерживает законопроект и лидер мусульманской общины Севастополя «Мюневвер» Энвер Ресульев.
«Это очень хорошая инициатива, мы ее полностью поддерживаем. Более того, я от имени нашей общины отправлю письмо в адрес губернатора Севастополя Михаила Развожаева с просьбой поддержать данный законопроект. Он действительно очень нужен религиозным общинам города», — говорит Ресульев.
Редакция «Севкора» также искренне надеется, что севастопольские депутаты и глава города поддержат замечательную инициативу депутатов от ЛДПР, направленную на поддержку религиозных общин города.
На севастопольской земле на протяжении веков мирно сосуществовали и взаимодействовали представители разнообразных религий и национальностей. Сюда из Византии пришло православие, Крымское ханство как осколок Золотой Орды принесло ислам, генуэзцы католицизм, много столетий здесь жили караимы и иудеи. И это только незначительный перечень конфессий, которые развивались на землях Крыма и Севастополя. Недаром считается, что наш регион расположен на «перекрестке цивилизаций».
Дарья Тимофеева