В Севастополе в батутном центре «Адреналин» 5 детей получили травмы позвоночника

«Установлено, что в течение девяти месяцев при предоставлении развлекательных услуг ООО «Адреналин» трое несовершеннолетних 2007, 2008 и 2012 г.р. и двое детей 2009 г.р. получили телесные повреждения в виде переломов позвоночника», — говорится в информации пресс-службы.

По указанным фактам следственным отделом возбуждены и расследуются уголовные дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также в настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы для «установления всех обстоятельств уголовных дел и правильной юридической оценки полноты соблюдения требований законодательства, направленных на обеспечение безопасности граждан при предоставлении им развлекательных услуг с использованием батутов».

Ранее прокурорской проверкой было установлено, что в батутном центре допущены нарушения при вводе в эксплуатацию и эксплуатации батутного комплекса. Центр не был зарегистрирован, отсутствовали документы, подтверждающие качество материалов и компонентов батутного комплекса. Также выявлены нарушения требований противопожарного законодательства.

Сейчас центр закрыт по решению суда до устранения выявленных нарушений.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в деятельности комплекса установлены нарушения законодательства о порядке оказания услуг населению, в том числе несовершеннолетним, и о защите прав потребителей, вследствие которых Роспотребнадзор привлек юридическое лицо ООО «Адреналин» и его директора к административной ответственности.

Ольга Сурикова

Фото: vk.com/adrenalin.sevastopol