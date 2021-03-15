Комитет по законодательству поддержал законопроект ЛДПР о религиозных праздниках

Поддержка получена и от религиозных конфессий

На очередном заседании комитета по законодательству и государственному строительству заксобрания Севастополя члены комитета единогласно поддержали проект закона «О праздниках и памятных датах города Севастополя», разработанный фракцией ЛДПР, сообщает пресс-служба городского отделения партии.

«Рекомендовать Законодательному собранию города Севастополя поддержать и принять в двух чтениях проект закона «О внесении изменения в Закон города Севастополя от 10 марта 2015 года «О праздниках и памятных датах города Севастополя», — говорится в решении комитета.

Согласно заключению юридического управления аппарата Законодательного собрания по представленному законопроекту замечания отсутствуют.

Напомним, авторы проекта вице-спикер заксобрания Илья Журавлев и депутаты от ЛДПР Артем Гордиенко, Андрей Куринов внесли законопроект, закрепляющий право губернатора города объявлять выходным днем крупные религиозные праздники различных религиозных конфессий в случае обращения к нему руководства этих религиозных общин.

В поддержку данного проекта выступили три крупнейшие религиозные общины Севастополя — православные христиане, мусульмане и иудеи.