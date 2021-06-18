Ливни в Севастополе наполнили Чернореченское водохранилище и озеро на Гасфорта

Оперштаб правительства перечислил плюсы ночной стихии

В Севастополе за счет сильных осадков последних дней в Чернореченское водохранилище поступило около двух миллионов кубометров воды. Об этом сегодня на оперативном штабе правительства города доложил вице-губернатор города Николай Жигулин.

«Там работают все притоки, которые в Чернореченское водохранилище выходят», – доложил он, добавив, что сейчас некогда основной источник водоснабжения Севастополя наполнился наполовину.

При этом Жигулин добавил, что также за счет осадков и прорыва дамбы в районе Тороповой дачи идет наполнение озера на горе Гасфорта. Воды уже поступило больше, чем брал город во время переброски в прошлом году в период засухи.

На что губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что эта информация утешит всех, кто переживал, что озеро больше не наполнится.

Напомним, сегодня утром в соцсетях и ТГ-каналах появилось видео «потопа» на Тороповой даче.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/glava92