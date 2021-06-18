Правительство Севастополя рассмотрит вопрос выделения помощи пострадавшим из-за дождя

Михаил Развожаев в ходе совещания штаба по ликвидации последствий циклона, обрушавшегося на Севастополь этой ночью, дал поручение вынести на заседание правительства вопрос о выделении из резервного фонда средств для пострадавших из-за затоплений.

По словам Губернатора в основном помощь коснется жителей Байдарской долины, дома которых были затоплены.

«Посмотрим, что надо будет сделать, запланировать, работы благоустроительные и дорожные, это отдельное поручение, второе, что касается ущерба, главы (ред. — главы муниципалитетов) оценят сами, вместе с местными жителями и данную тематику вынесем на обсуждение правительства, посмотрим кому нужна помощь, потому что есть люди, которые точно сами не справятся — бабушки, которым затопило огороды, дома», — сказал Михаил Развожаев.

Дмитрий Островский