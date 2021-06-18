В Севастополе этой ночью возможно отключение воды

Но это не точно

О возможном отключении воды этой ночью сообщил заместитель губернатора Севастополя Михаил Жигулин в ходе совещания штаба по ликвидации последствий циклона, обрушавшегося на Севастополь этой ночью.

«Возможно в ночное время прекратится подача холодной воды, если будет риск, что выйдет из строя наше очистное оборудование, чтобы этого избежать, мы лучше остановим подачу в город, но в 7 часов утра город будет с водой», — рассказал Жигулин.

Возможное отключение воды вызвано обильным поступлением загрязненной воды на 14 гидроузел. По словам заместителя губернатора в настоящее время специалисты оценивают риски для гидротехнических сооружений, в случае необходимости решение об отключении будет принято в районе 21:00.

Дмитрий Островский