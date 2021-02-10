Прекращен забор воды из Инкермана и озера у горы Гасфорта

Дожди и снег сделали свое дело

В Севастополе прекратили подачу воды из карьера в Инкермане и озера у горы Гасфорта. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на департамент городского хозяйства Севастополя.

Отмечается, что за весь период забора эти источники дали городу больше 423 тысяч кубометров воды.

Благодаря снегу и дождю, к началу февраля запасы Чернореченского водохранилища пополнились до 15 миллионов 600 тысяч кубометров. Ранее городские власти сообщали, что такого запаса городу хватает на три месяца.

Сейчас завершается строительство водозабора на реке Бельбек, которое выполняется по поручению президента России Владимира Путина. Он должен будет обеспечивать город жизненноважным ресурсом. Его запуск анонсировали на 1 марта.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова