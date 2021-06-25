Куда сбежали туристы после потопа на ЮБК

Спойлер – в Евпаторию

В нынешнем году крымские власти планировали принять рекордное количество туристов. В 2019 году полуостров посетили около 7,5 млн отдыхающих, в ковидный 2020 год 6 миллионов, а в этом году Крым готов был принять рекордный за весь постсоветский период турпоток и встретить около 8 млн любителей отечественных курортов.

Однако на фоне нарастающей ковидной волны в этом году свои коррективы еще и внесла погода. Холодная весна и такое же начало июня и так не располагали к купанию в море и появлению приятного черноморского загара, а разбушевавшаяся в середине месяца стихия принесла серьезный ущерб и смысла пляжы города счастья Ялты.

В туристическом плену

Самое грустное для туристов — вся грязь с гор и улиц Ялты ушла в море. Если набережную и некоторые улицы за неделю удалось очистить от ила и мусора, то пляжи пока представляют из себя удручающее зрелище. Потоки воды вымыли гальку в море и разрушили ровную береговую линию, которая обычно усыпана загорающими туристами.

Сама морская вода у берегов Большой Ялты, куда входят поселки Гурзуф, Ливадия, Ореанда, Кореиз и другие, пока не пригодна для купания. Власти с первых дней просили отказаться пока от ныряния в мутную коричневую воду, которая наблюдалась у берегов курортной столицы.

К моменту чрезвычайной ситуации на территории Ялтинского региона находилось 20 тысяч туристов. Подтоплеными оказались 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты туристов эвакуировали, — сообщил в комментариях министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Официально в Минкурортов пока не зафиксировали массовых отказов от бронирования отдыха в Ялте и Керчи сообщили нашему изданию. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что отели и санатории работают в штатном режиме, а отдыхающим ничего не угрожает. В первые же дни туда вернули водоснабжение.

Вадим Волченко еще раз призвал пока не купаться на пляжах Ялты. При этом на самих объектах стоят таблички, что купание в море запрещено, по громкоговорителю отдыхающим напоминают об опасности водных процедур. Однако даже с первых дней, когда вода была жутких цветов и в ней плавали ветки, бутылки, люди не отказывались от принятия водных процедур. А уже спустя неделю отдыхающие, вопреки всем запретам, загорают и плещутся в море вместе с детьми.

Невозвратные билеты

Однако в первые дни туристы быстро собирали вещи и перемещались на запад Крыма — в Евпаторию, Саки или Краснодарский край. В Севастополе, как нам сообщили в управлении туризма, за эту неделю не произошло чрезвычайного притока отдыхающих. Правда, оценивалось официальное бронирование отелей и гостиниц, а также посещение музеев. В Евпатории к 21 июня практически невозможно было найти более или менее приличную квартиру для аренды на несколько дней, цены тоже быстро отреагировали. Съем двухкомнатной квартиры стартовал от 5-6 тысяч в сутки, однокомнатной — 3,5-4 тысячи в сутки.

В социальных сетях отдыхающие делились своими приключениями во время стихии в Крыму. Семью из Тюмени ливень застал во время кемпинга на одном из берегов Керчи. Вода быстро залила палатку, детей спасали в машине. «Вода становилась всё выше и выше. Вода ломилась прямо в багажник. Я не могла открыть свою дверь. Со стороны водителя увидели обрыв, который начал стекать из-за воды. Мы понимали: еще немножко — и наша машина поплывет в море. Звоним в 112, а они говорят, что не могут найти. Потом все-таки нашли и эвакуировали нас. Шли по воде, ноги поцарапали. Было смешно и страшно», — рассказывает тюменка о своем отдыхе.

«Мы спешно прервали свой отдых в Ялте, собрали вещи и побыли еще несколько дней отпуска в Краснодаре», — рассказала другая туристка Елена.

Еще больше людей писали в соцсети в Вконтакте в группах Ялты, что у них невозвратные билеты на самолеты в Крым, поэтому они вынуждены лететь, вопреки всем новостям из Крыма. За невозвтратными билетами на самолет у многих следовал еще и отказ отелей и гостиниц отменять бронирование. Причем, по рассказам попавших в такую ситуацию, ялтинские отельеры не спешили возвращать им деньги за отмену бронирования из-за ЧС. Поэтому многие отдыхающие оказались в эти дни на курортах затопленных городов от безвыходности и невозможности поменять планы.

Журналистам люди, купающиеся в море у берегов Ялты, честно отвечали, что их не пугает плавающий мусор, они приехали отдыхать. При этом за отдыхающими следит специальный пляжный патруль. Обещают штрафовать и уводить в участки.

23 июня председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов признал, что сейчас идет массовый отток туристов из Ялты.

«Сегодня из Ялты начался отток. Мы, конечно, боимся, что эти два дня принципиальны, чтобы город устаканился, полностью функционировал, и возобновилась работа пляжей хотя бы частично. Особенно обращаются в тех регионах, где не было затопления, где вода и на вид выглядит нормально. Может, там в первую очередь провести анализы и, хотя бы частями пускать, потому что начался массовый исход из Ялты», – заявил Константинов.

Он отметил, что туристы жалуются на неудобства, возникших после наводнения. Но больше всего людей возмутили возросшие цены, особенно на такси, так как в городе частично восстанавливается работа общественного транспорта. И сразу же взлетели цены и на такси до аэропорта.

Константинов подчеркнул, что ближайшие два дня будут решающими в вопросе сохранения ситуации по отдыху в Ялте.

Что посмотреть, кроме ликвидации последствий

От ливня пострадали и туристические объекты. Ялтинские музей и дворцы закрыли для посещения до 22 июня, а экскурсоводы вынуждены были менять маршруты своих экскурсий так, чтобы не проходить по заваленным илом улицам в центре города. На три дня после стихии закрыли все объекты Крымского литературно-художественного музея-заповедника: Дом-музей Чехова в Ялте, отдел «Чехов и Крым» на даче Омюр, Дача Чехова и Книппер в Гурзуфе, Музей Пушкина в Гурзуфе. Остановлен был приём посетителей в Ливадийском, Массандровском и Воронцовском дворцах.

Винзавод «Массандра» продолжает работать в штатном режиме. А вот экскурсии и дегустации на головном заводе (пгт Массандра, ул. Винодела Егорова, 9) и в Алупке (Дворцовое шоссе, 26) временно не проводятся. О возобновлении работы дегустационного комплекса «Массандра» обещает сообщить дополнительно.

Туристам и крымчанам, желающим посетить экскурсионные объекты, рекомендуется проверять информацию о режиме их работы на официальный сайт этих учреждений.

«Сегодня посетила объекты притяжения и туристов, и ялтинцев. Стихия подарила городу еще и героев, которые спасли нас от нашествия крокодилов! В Ялтинском «Крокодиляриуме» потоп начался в 6 утра 18 июня — сотрудники бросились эвакуировать животных. Спасены все — пострадавших нет ни среди людей, ни среди пресмыкающихся. Многих обитателей, а среди них были змеи, черепахи и другие, временно перевезли в Алуштинский аквариум. Остались более 30 нильских крокодилов — сотрудники не дали им выйти на улицы города. Можем спать спокойно! Практически не пострадал и зоопарк «Сказка». С последствиями стихии справились своими силами. А вот с «Поляной сказок» сложнее — смыло 300 метров подпорной стены», — написала на своей странице в Facebook мэр города Янина Павленко.

КОВИДные сводки

Пока ялтинцы массово убирают свой город, восстанавливают свои жилища, у кого они остались, а бизнес подсчитывает убытки и думает, как теперь работать в нынешнем летнем сезоне, прилетают новые вводные.

Из-за возросшего количества заболевших коронавирусом на полуострове значительно ужесточили коронавирусные ограничения.

В частности, губернатор Севастополя Михаил Развожаев 21 июня подписал новый указ, по которому с 28 июня по 15 июля туристы смогут заселиться в местные отели только при наличии ПЦР-теста, справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19. С 16 июля условия еще жестче — заселение только по справке о вакцинации или наличии антител, отрицательные ПЦР-тесты уже не будут котироваться.

Таким образом, в Севастополе в этом году ждут только привитых или недавно переболевших COVID-19 туристов. Эти условия жестче, чем летом 2020 года, когда отельерам только рекомендовали спрашивать с гостей отрицательный ПЦР-тест.

В Крыму подобную меру пока не ввели, но решили зайти с другой стороны: глава региона Сергей Аксёнов рекомендовал организациям, работающим в туристической сфере (отели, экскурсии, транспорт, общепит) привить 100% своих сотрудников от COVID-19, если у них нет медицинских противопоказаний. Это пока только рекомендация, прописанная в официальном приказе, но, вполне возможно, через какое-то время вакцинация в сфере услуг станет обязательной.

«Прошу бизнес соблюдать все антиковидные меры. Прошу строго соблюдать указ главы республики и все предписания Роспотребнадзора. Сегодня у нас есть шанс сделать мягче требования антиковидные. Все в ваших руках», — обратилась со своей страницы Янина Павленко.

Кроме того, в Крыму до конца лета запрещается работа развлекательных и детских центров и площадок на территории ТЦ по выходным и в праздничные дни. В Симферополе, Ялте и Алуште как в регионах с наихудшей ситуацией по COVID-19 запрещены любые дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы и концерты.

Не Крымом единым

Нельзя не упомянуть, что на прошлой неделе, как раз в разгар стихии в Крыму, стало известно, что было принято решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. За этим последовал ажиотажный спрос на путевки в средиземноморскую страну, а также начали появляться новости о резком росте цен на туры и массовой аннуляции поездок на юг России.

Теперь россияне могут отвлечься от крымских сводок новостей о ликвидации последствий стихии, неутешительных прогнозов погоды на ближайшие дни, и иметь выбор при планировании своего отпуска.

Ольга Суркова

Фото: социальные сети, Андрей Вознесенский