Жириновский возглавил федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму

Программа партии остается неизменной

Сегодня по итогам 33-го съезда партии ЛДПР стало известно, что ее возглавит бессменный лидер политсилы Владимир Жириновский, — передает ИА REGNUM.

Общефедеральная часть списка состоит из 15 человек. До 2021 года она могла состоять лишь из 10.

На съезде стало известно, что программа партии остается неизменной.

«Наша программа соответствует духу времени. Мы партия обычной европейской демократической страны. Нам нужно, чтобы людям не мешали работать, создавать объединения, чтобы их не ограничивали, и у них была свобода», — отметил ранее политик.

Присутствующий на съезде делегат от Севастопольского отделения, вице-спикер Илья Журавлев в комментарии «Севкору» назвал такое решение съезда очевидным и прогнозируем.

«Владимир Вольфович – это настоящий титан российской, да и мировой политики, он бесспорный авторитет для десятков миллионов россиян, ни у кого не было сомнений, что именно он поведет партию на думские выборы», — заявил Журавлев.

Добавим, что на съезде также утвердили региональные списки и кандидатов-одномандатников.

Ранее Жириновский прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Севастополя, проведя параллели с Крымской войной и заявив, что Россия может потопить весь британский флот.

Дарья Тимофеева

Фото: Скриншот Youtube