В Севастополе управляющая компания не платит зарплату

С этим разбирается прокуратура

Как рассказали «Севкору» в севастопольской прокуратуре, нарушение выявили в ходе проверки по жалобе сотрудников УК «МИР», которые обратились на личный прием заместителя прокурора города Севастополя Андрея Жугина.

Прокуратурой Севастополя установлено, что вопреки требованиям Трудового кодекса РФ трудовые отношения с работниками организации надлежащим образом оформлены не были, в связи с чем прокурором Ленинского района в суд предъявлены исковые заявления об установлении факта трудовых отношений,

Теперь управляющей компании придется заключить трудовой договор, внести запись в трудовую книжку, произвести обязательные отчисления заработной платы за весь период работы.

Проверкой также установлены факты невыплаты заработной платы за май 2021 года, нарушения законодательства об охране труда и необеспечении сотрудников спецодеждой.

Прокуратурой города генеральному директору УК «МИР» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Дмитрий Островский