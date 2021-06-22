В Ялте подтвердили обоснованность запрета на купание в море

Люди все равно купаются

Результаты проб морской воды в акватории Большой Ялты подтвердили обоснованность запрета на купание. Об этом на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС в республике сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.

«Я хочу сказать, что очень правильно и своевременно было принято решение о запрете проведения купания на прибрежной территории Большой Ялты – сегодня мы получили подтверждающие результаты по качеству морской воды, что на сегодняшний день купание в акватории Большой Ялты должно быть запрещено», – заявила она, передает Крыминформ.

Главный санитарный врач Крыма отметила, что операторы пляжей могут сами продолжать проводить исследования воды на своей территории. При этом ведомством будет усилен мониторинг за циркуляцией холерного вибриона и распространения кишечной инфекции на территории Большой Ялты.

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Напомним, обрушившийся на город ливень в ночь на 18 июня размыл городские пляжи в Ялте, смыл в море гальку и часть пляжной инфраструктуры, на прибрежную зону намыло грязи, веток, в аватории плавают автомобили. После чего было принято решение о запрете купаться в акватории Ялты.

Ольга Сурикова

Видео: Подслушано Ялта/vk.com

Фото: yalta.citysn.com