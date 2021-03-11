Кто спасет город от вандалов и бесхозяйственности

Три депутата заксобрания встали на защиту белокаменного красавца Севастополя
Фото: eduvyaltu.ru/catalog
Белокаменным красавцем на фоне голубой лазури предстает Севастополь в бессмертных произведениях Антона Чехова, Александра Грина, Константина Паустовского.
В советское время отстроенный в рекордные сроки Севастополь поражал воображение соотечественников элегантностью архитектурных форм, нарядностью бульваров, необычайной ухоженностью и чистотой. То поколение севастопольцев, которое помнит город именно таким, испытывает щемящее чувство ностальгии и боли за наш прекрасный город, который мы, кажется, теряем навсегда.
И дело не только в том, что сегодня фонд содействия капитальному ремонту грешит тем, что подменяет понятие реставрация «евроремонтном», но и тем, что сами севастопольцы утратили благоговение перед красотой своего города, позволяя себе уродовать его граффити, расклеивать объявления и листовки на заборах, подпорных стенках, элементах благоустройства, а порой и просто на фасадах зданий.
Спасти город от этой напасти решили депутаты заксобрания Севастополя из фракции ЛДПР, разработавшие и внесшие в местный парламент законопроект, предполагающий установление административной ответственности за нанесение надписей, агитационных материалов на неподходящие для этого объекты: стены домов, МАФы, тротуары и прочее.
Спасти уникальный облик Севастополя
Авторами данного законопроекта выступили вице-спикер заксобрания Илья Журавлев и депутаты Артем Гордиенко и Андрей Куринов.
«Севастополь всегда славился своей чистотой и ухоженностью, недаром его прозвали «белокаменным красавцем». И что мы видим сегодня: аутентичные подпорные стены, фасады исторических домов в центре разрисованы уродливыми безвкусными граффити, обклеены какими-то объявлениями и плакатами, – возмущается глава фракции, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев. – Что уж говорить про то, что заборы, двери подъездов, остановки и столбы у нас уже давно почему-то воспринимаются как место размещения нелегальной рекламы. Я считаю, справедливым штрафовать людей, которые не уважают свой город».
По словам Журавлева, в период предвыборной кампании масштабы катастрофы с нелегальной рекламой набирают просто катастрофических оборотов.
«У нас очень многие политически партии, к сожалению, даже очень влиятельные, позволяют себе обклеивать плакатами с изображениями своих кандидатов все вертикальные поверхности, которые найдут в городе, – это чудовищно. Хочу сказать, что ЛДПР себе такого никогда не позволяла», – подчеркивает вице-спикер.
Данный законопроект, по словам Журавлева, разработан на основании норм, заложенных в «Правилах благоустройства территории города», утвержденных правительством Севастополя.
Документ устанавливает административную ответственность для физических, должностных и юридических лиц за нанесение надписей, рисунков, графических изображений, размещение информационных материалов вне отведенных для этих целей мест.
Так, нарушение норм данного законопроекта несет за собой административный штраф для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 60 до 80 тысяч рублей.
В случае размещения политической агитации на непредназначенных для этого плоскостях предусмотрены более высокие штрафы. Так, для граждан размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юрлиц – от 80 до 100 тысяч рублей
Подобные законы уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Московской области, Костромской области, Калужской области, Орловской области, Рязанской области, Тверской области, Республике Карелия, Республике Северная Осетия-Алания.
Теперь вопрос в том, поддержат ли инициативу депутатов от ЛДПР их коллеги по заксобранию, а также руководство города.
В правительстве готовы поддержать
Хорошая новость состоит в том, что в правительстве Севастополя инициативу фракции ЛДПР уже поддержали, а директор профильного департамента городского хозяйства Евгений Горлов даже назвал ее прекрасной.
«Данная инициатива отработана в правилах государственного устройства, поэтому предложение депутатов ЛДПР относительно увеличения штрафов за нанесение надписей, размещение листовок и объявлений на объектах, не предназначенных для этих целей, я полностью поддерживаю», – заявил Горлов в комментарии нашему изданию.
Символично, что буквально одновременно с внесением депутатами в заксобрание законопроекта, объявляющего войну граффити и листовкам на заборах, в самом центре Севастополя произошел чудовищный акт вандализма.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Двое молодых людей черными баллончиками изрисовали всю Таврическую лестницу, которая является не просто объектом культурного наследия, но и визитной карточкой нашего города.
Это событие всколыхнуло весь город, в течение нескольких недель проблема борьбы с граффити и попытками изуродовать исторический центр города стала темой номер один в СМИ, в общественной и политической жизни города.
О том спасет ли город от вандалов, недобросовестных рекламщиков и политсил, которые расклеивают агитку, где попало, законопроект ЛДПР мы поговорили с экспертами – архитекторами, реставраторами и историками.
Главное разбудить совесть людей
Штрафы – это хорошо, но нужно разбудить совесть людей, возродить былое отношение к красоте города, его архитектуре – примерно такой тезис прозвучал у всех, опрошенных нами экспертов.
В поддержку законопроекта выступил известный севастопольский реставратор и архитектор Анатолий Пряшников: «Безусловно, я поддерживаю поправки в законопроект фракции ЛДПР в Севастополе относительно увеличения штрафов и считаю, что хорошо было бы еще и расширить уровень ответственности за порчу памятников исторического и культурного наследия. Проблема ведь состоит не только в надписях и граффити. Часто ремонтно-строительные работы наносят не меньший ущерб зданиям, чем граффити. Поэтому считаю рациональным ввести повышенную ответственность и за ремонтно-строительные работы, которые повлекли за собой порчу исторически ценных объектов».
Разделяет его позицию и севастопольский архитектор Татьяна Пучка, которая много лет реализует архитектурные и дизайнерские проекты как в Севастополе, так и за его пределами.
«Это замечательная инициатива, необходимо карать людей за такое безответственное отношение к архитектуре и облику своего города. Более того необходимо разобраться с уродующими фасады зданий в центре пристройками, безвкусными террасами ресторанов и кафе, вывесками, кондиционерами, остеклением балконов и многим другим. Когда вы гуляете по центру Парижа или Рима у вас же не возникает ощущения, что вы попали в какой-то «шанхай» в стране третьего мира, почему же, когда вы гуляете по Севастополю у вас может возникнуть такое чувство», – возмущается архитектор.
А вот известный в городе историк Степан Самошин считает, что величина штрафов не сильно повлияет на действия вандалов, здесь важно пробудить гражданскую позицию и ответственность горожан. Это можно сделать только, если они будут жить в чистом и ухоженном городе.
«В Севастополе хулиганские граффити на городской архитектуре, в том числе объектах культурного наследия, явление прискорбное, но, увы, привычное.
Однако в случае с Таврической лестницей отмечу, что её изуродовали гораздо раньше, когда оштукатурили и побелили. А в 2020 году при ремонте Большой Морской ступени нижнего пролёта лестницы вообще сломали и выкинули. Где же уголовное дело и «особый контроль» прокуратуры? Как говорится, «снявши голову, по волосам не плачут», – негодует историк.
Самошин констатировал, что в Севастополе разрисовывать объекты культурного наследия стало «доброй» традицией.
Так, по его мнению, варварски побелен гранитный памятник на месте гибели адмирала Истомина, на Северной стороне у причала катеров, на объекте культурного наследия «Ансамбль береговой батареи № 4» ежегодно обновляют нарисованные краской на древних камнях флаги, «бесцеремонно размалёваны монументы подводникам-черноморцам, капитан-лейтенанту Казарскому, матросу Кошке, пропилеи Малахова кургана».
Историк сожалеет, что все выше перечисленные факты ненадлежащего отношения к объектам культурного наследия не вызывают негодования горожан и властей.
В беседе с «Севкором» Самошин выразил сомнения и относительно того, что горхоз в течение года успеет реконструировать Таврическую лестницу. По его словам, соблюдение всех формальных процедур займет гораздо длительный срок, а тем временем «каракули на Таврической лестнице, надеюсь, послужат немым упрёком всем нам, не умеющим беречь культурное наследие белокаменного города».
Бездействие властей, безответственность граждан и равнодушие к облику и наследию своего города порождают наплевательское отношение к нему со стороны вандалов, которые без зазрения совести уродуют исторические фасады, памятники архитектуры и объекты культурного наследия. Печально, что порой акты вандализма совершают и сами чиновники, руководствуюсь благими намерениями.
Пока что на защиту уникального архитектурного облика города встали лишь преданные ему и его истории общественники, историки, архитекторы и только одна политическая сила – ЛДПР в лице трех депутатов заксобрания Ильи Журавлева, Артема Гордиенко и Андрея Куринова.
Дарья Тимофеева