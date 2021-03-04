Глава горхоза поддержал законопроект ЛДПР об увеличении штрафов за граффити

Подобные законы уже действуют в другие регионах России

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов поддерживает инициативу фракции ЛДПР в заксобрании относительно внесения изменений в закон «Об административных правонарушениях».

«Данная инициатива отработана в правилах государственного устройства, поэтому предложение депутатов ЛДПР относительно увеличения штрафов за нанесение надписей, размещение листовок и объявлений на объектах, не предназначенных для этих целей, я полностью поддерживаю», – прокомментировал Евгений Горлов.

Фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя ратует за увеличение штрафов, которые смогут остановить вандалов от правомерных действий, уродующих город.

Данная инициатива фракции ЛДПР в Севастополе в настоящее время очень актуальна. Это подтверждает вопиющий случай, когда на днях вандалы разукрасили памятник культурного наследия – Таврическую лестницу.

«Севастополь всегда славился своей чистотой и ухоженностью, недаром его прозвали «белокаменным красавцем». На сегодняшний день мы видим аутентичные подпорные стены, фасады исторических домов в центре разрисованы уродливыми безвкусными граффити, обклеены какими-то объявлениями и плакатами», – возмущен глава фракции, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

Так, нарушение норм данного законопроекта, внесенного фракцией ЛДПР, несет за собой административный штраф для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юрлиц – от 60 до 80 тысяч рублей.

В случае размещения политической агитации на непредназначенных для этого плоскостях предусмотрены более высокие штрафы. Так, для граждан размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юрлиц – от 80 до 100 тысяч рублей.

Подобные законы уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Московской области, Костромской области, Калужской области, Орловской области, Рязанской области, Тверской области, Республике Карелия, Республике Северная Осетия-Алания.