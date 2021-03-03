В Севастополе задержаны вандалы, расписавшие Таврическую лестницу

Им грозит до трех лет лишения свободы

В Севастополе полицейскими задержаны подозреваемые в повреждении Таврической лестницы в центре города, которая является объектом культурного наследия, сообщает пресс-служба УМВД России города.

В городе в ночь на 24 февраля неизвестные разрисовали чёрной аэрозольной краской и нанесли граффити на нескольких объектах, расположенных на центральной улице Севастополя. От их рук также пострадала Таврическая лестница. Это происшествие стало для севастопольцев настоящим ЧП в виде трепетного отношения к городу и вызвало широкий общественный резонанс. Горожане требовали наказать вандалов.

Оперативниками были задержаны трое местных жителей в возрасте от 23 до 26 лет.

«Молодые люди полностью признали свою вину и рассказали, что нанесли незаконные надписи из хулиганских побуждений. В отношении задержанных отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 Уголовного кодекса

Российской Федерации. Подозреваемым грозит до трёх лет лишения свободы», – передает пресс-служба ведомства.

Напомним, фракция ЛДПР в заксобрании Севастополя выступила с инициативой внести изменения в закон «Об административных правонарушениях». Суть изменений – установить административную ответственность за нанесение надписей, размещение листовок и объявлений на объектах, не предназначенных для этих целей, то есть на заборах, столбах, дверях подъездов и фасадах домов

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе