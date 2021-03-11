В Севастополе представлен проект благоустройства набережной парка Победы

За работы взялся новый подрядчик

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил готовить пляжи к летнему сезону, при этом самый большой пляж в парке Победы уже второй год остается в разбитом состоянии. Губернатор в ходе его осмотра пообещал, что к началу сезона все работы будут завершены.

«С подрядчиком, который начинал делать демонтаж конструкций в прошлом году, пришлось расторгнуть контракт – все сроки были сорваны. Сейчас заключен контракт с новым подрядчиком. Работы начаты. Задача к началу сезона – завершить благоустройство городской набережной», – отметил Михаил Развожаев, говорится на сайте правительства города.

Во время осмотра объекта губернатор обсудил с собственниками некоторых заведений общественного питания приведение зданий в единый стиль с благоустройством набережной.

Владельцы высказали готовность вложить средства в перестройку объектов.

«Часть территории набережной находится в длительной аренде. Будем обсуждать с собственниками, как провести работы. Набережную мы соединим с основной аллеей парка Победы – это сердце Гагаринского района, знаковая и посещаемая территория, которая должна выглядеть достойно», – подчеркнул Развожаев.

Отмечается, что в рамках благоустройства набережной планируется внести корректировки в транспортный каркас территории.

«Когда набережная будет закончена, автомобильного проезда вдоль парка со стороны моря не будет. Надо будет думать, как организовать дорожное движение», – сказал губернатор.

Напомним, в Севастополе представлен проект благоустройства набережной в бухте «Омега».

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя