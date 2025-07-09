Когда появятся новые пассажирские катера в бухте Севастополя

Два новых катера для Севастополя и один из старых, проходящих ремонт, могут выйти на линию до конца 2025 года. Об этом сообщил глава департамента транспорта Станислав Таматаев на пресс-подходе.

Речь идет о катерах проекта PV20S, доставленных в город в декабре 2024 года. Один из них готов на 98%, второй — на 90%. По словам Таматаева, оба планируется получить к концу года и ввести в эксплуатацию после прохождения всех процедур.

Также, как отметил глава департамента, почти завершён ремонт катера «Григорий Овчинников». Его тоже рассчитывают вернуть на маршрут до конца года. С 2022 года в городе не эксплуатируются сразу пять старых катеров — из-за затянувшихся работ по контракту.

Сейчас в бухте курсируют шесть катеров, включая арендованные у частных компаний. Ещё один городской паром с 7 июля выведен с линии на регламентные работы. Ожидается, что он вернётся в течение двух–трёх недель.