В районе Гасфорта придорожное кафе может расширится за счет леса

В районе Сухой речки, рядом с озером Гасфорта, готовят к утверждению проект планировки и межевания территории. Как следует из документации, размещенной на сайте правительства Севастополя, под предлогом развития дорожного сервиса в районе формируют новые участки, часть из которых приходится на лесистую местность.

Согласно проекту, в кадастровом квартале 91:01:054001 создаются четыре участка. Из них два — площадью 2059 и 3769 кв. м — отданы под объекты дорожного сервиса. Третий, 48 кв. м, — под предоставление коммунальных услуг, а четвертый, самый крупный — 6124 кв. м, — под улично-дорожную сеть. Таким образом, речь идет о комплексной реконструкции транспортной и сопутствующей инфраструктуры.

Официально документ разработан в рамках реализации Генерального плана Севастополя, утвержденного 19 февраля 2025 года. Однако территория уже сегодня активно используется — на месте будущего «дорожного сервиса» работает популярное кафе, в том числе летом — точка притяжения для отдыхающих у озера Гасфорта.

Новое межевание, фактически, позволит дальнейшее расширение придорожной инфраструктуры за счет территории, где сейчас располагается лес и недостроенная дорога. Проект предусматривает перераспределение, объединение и образование участков из государственной собственности. При этом резервирования или изъятия участков у частных владельцев не предполагается — речь идет о муниципальных землях.

В документе также сообщается, что предусматривается развитие этой территории в два этапа. Сначала планируется образование новых земельных участков и установление для них видов разрешённого использования. Затем – реконструкция существующего объекта: нежилое каменное здание, обозначенное на топосъёмке, частично выходит за границы участка 91:01:054001:9 на соседний участок с номером 91:01:000000:37. Согласно проекту, его приведут в соответствие с действующими строительными нормами.

Примечательно, что здание обозначено как недостроенное, однако в сети можно найти объявления о сдаче в аренду в нем помещений. При этом документация предусматривает его частичную реконструкцию и снос. На проведение всех работ – от проектирования до завершения строительства и реконструкции – установлен максимальный срок в три года с момента утверждения документации. Последует ли за приведением в соответствие расширение кафе на новый участок — не понятно.

Отметим, что документация по этому проекту опубликована в рамках процедуры общественных обсуждений. Согласно распоряжению Департамента архитектуры № 63 от 30 июня 2025 года, обсуждения проходят с 30 июня по 25 июля. Электронная экспозиция проекта открыта с 8 июля, замечания и предложения от граждан будут приниматься до 23 июля.

Напомним, в Гагаринском районе Севастополя автосервис также расширяется за счёт зелёной зоны.

Дмитрий Островский

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