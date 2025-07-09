«Черноморнефтегаз» требует банкротства «Севастопольгаза»

Энергетическая компания «Черноморнефтегаз» подала в Арбитражный суд Севастополя заявление о признании ПАО «Севастопольгаз» банкротом. Сумма требований — 163 млн рублей. Заявление зарегистрировано 8 июля.

Кроме него, только за последние два месяца к ПАО подано не менее девяти исков от различных организаций. Совокупная сумма требований превышает 57,4 млн рублей. Среди истцов — госучреждения и частные подрядчики. Наибольшие иски: ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» — 37,4 млн ₽, ООО «УК Совфрахт» — 10,2 млн ₽, АО «Севастопольстройпроект» — 4,6 млн ₽, ООО «Стройинжиниринг» — 2,5 млн ₽.

Однако не только к ПАО есть вопросы у поставщиков, к государственному оператору газораспределения в Севастополе продолжают поступать иски — только от «Черномортрансгаза» сумма требований к ГУП «Севастопольгаз» превысила 295 миллионов рублей. В 2025 году к госпредприятию подано несколько исков от поставщиков топлива, крупнейший из которых — на 116,5 млн рублей.

Напомним, в октябре 2024 года власти Севастополя приняли решение о национализации ПАО «Севастопольгаз». По официальной версии, компания саботировала догазификацию города и участвовала в финансировании ВСУ.

В марте 2025 года начались аресты бывших руководителей. Экс-гендиректор Александр Волошин был отправлен в СИЗО, а бывший председатель совета директоров Эдуард Третьяк — задержан. Оба стали фигурантами уголовного дела. СМИ писали, что деньги с предприятия выводились за границу — в частности, в Австрию, где с 2019 года проживает бывший владелец актива Игорь Иванков. Он вышел из бизнеса за месяц до ареста Волошина.

Дмитрий Островский

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