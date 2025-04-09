Катер «Юпитер» пока не возвращается Севастополю — собственник подаёт вторую апелляцию

Предприниматель, купивший у государства катер «Юпитер» в 2020 году, не намерен отдавать его обратно без борьбы. После того как Арбитражный суд Севастополя 8 апреля 2025 года второй раз признал сделку купли-продажи недействительной и обязал вернуть судно городу, представитель собственника заявил журналисту «Севкора», что решение будет обжаловано.

Речь идёт о пассажирском теплоходе «Юпитер» (проект 1438), который в 2020 году ГУП «Севастопольский морской порт» продал индивидуальному предпринимателю Андрею Печкину за 2,6 млн рублей. Сделка была заключена на электронном аукционе, на который была подана только одна заявка — от самого Печкина.

Однако в 2023 году Южная транспортная прокуратура сочла сделку сомнительной и подала иск в интересах города. Основанием послужило подозрение в занижении стоимости катера и предоставлении недостоверной информации при подготовке оценки. Как выяснилось позже, порт предоставил оценщику неподтверждённые документально данные о стоимости ремонта, что повлияло на конечную цену — она оказалась заниженной более чем в три раза. Согласно заключению экспертизы, рыночная стоимость «Юпитера» на момент сделки превышала 10 млн рублей.

В августе 2024 года Арбитражный суд признал сделку ничтожной. По решению суда Печкин должен вернуть катер «Севастопольскому морскому порту», а порт — вернуть уплаченные за судно 2,6 млн рублей. При этом суд отказал в компенсации более миллиона рублей, вложенных в ремонт судна: проведённые работы были признаны неотделимыми улучшениями, необходимыми для эксплуатации.



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Стоит отметить, что аренда катеров у частников обходиться по цене около миллиона рублей в месяц, по такой цене, вероятно, арендовался и «Юпитер». В условиях нехватки пассажирского городского флота это был вынужденный шаг. Сейчас городские власти рассчитывают вернуть катер в государственную собственность, вероятно, чтобы сократить расходы на аренду судов.

Тем временем представитель собственника Сергей Печкин в комментарии для «Севкора» подтвердил: «Мы считаем решение необоснованным и подадим апелляцию». Таким образом, история с «Юпитером» ещё далека от завершения.

Дмитрий Островский

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