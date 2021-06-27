Севастополь отмечает День молодежи

Молодежь в России становится все старше

Ежегодно 27 июня наша страна отмечает День молодежи. Наш город не исключение. Естественно, пафосный и масштабных мероприятий из-за коронавируса сегодня не будет.

Тем не менее, для молодых людей проведут экскурсии в музеях города. Одна из них стартует в сегодня в 15.00 в музее Херсонес Таврический.

Поздравил молодых севастопольцев и губернатор Михаил Развожаев: «Я твёрдо знаю, что наша молодежь — особенная. На любом форуме, мероприятии, съезде самые горящие глаза и искрометные идеи — севастопольские. Любовь к жизни, стране и городу, знания и креативность наших ребят – это двигатель развития Севастополя. Молодое поколение уверенно и с пользой участвует в общественной жизни и во многом создаёт эту жизнь. Уже не раз говорил, что намерен поднять масштаб этой работы до создания Молодежного правительства Севастополя, для принятия решений и генерации новых идей».

Присоединились к поздравлениям в заксобрании города. Так, вице-спикер Илья Журавлев отметил, что в Севастополе живет талантливая, всесторонне развитая и уверенная в своих силах молодежь.

«Уверен, что из молодых ребят получатся замечательные специалисты. Поздравляю юношей и девушек с праздником. Желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для всего — учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы! Здоровья и удачи вам!» — заявил он.

Главный же подарок российской молодежи сделали депутаты Госдумы, подняв возраст, когда человек считается молодым, с 30 до 35 лет, что крайне важно для попадания молодых специалистов и молодых семей под различные социальные госпрограммы.

Добавим, в Севастополе особо остро стоит проблема с трудоустройством молодежи в связи с чем неоднократно предлагалось возродить советскую систему профтехобразования, так как рабочие специальности более востребованы на рынке труда.

Дарья Тимофеева

Фото: https://www.smk-sebastopol.org/