Под давлением жителей СНТ «Родник» дептранс меняет маршрут 12 А

Но 120 маршрут все-равно не вернут

Как сообщает пресс-служба правительства по результатам встречи директора департамента транспорта Павла Иено с жителями СНТ «Родник», с 28 июня будут организованы отдельные маршруты до 5-го км Балаклавского шоссе.

На регулярной основе будут ходить три автобуса по маршруту «ТСН Массив «Сапун-гора» и еще три автобуса по маршруту «ТСН «Родник – 5 км» с заездом на улицу Урожайная.

Высадка организована в одном месте в обе стороны следования, которое обозначено специальной разметкой. Там можно сделать пересадку на маршрут 12А и на троллейбус 12 как по направлению в город, так и по направлению в СНТ.

Напомним, с 23 июня в Севастополе по решению дептранса ликвидирован автобусный маршрут № 12 К, вместо него на хутор Лукомского заезжает автобус № 12. Убран маршрут № 120, вместо этого автобус № 12А теперь следует через СНТ «Родник», улицу Урожайная и ТСН «Сапун-гора» до 5 км Балаклавского шоссе. Жители 7-го км выступили категорически против ликвидации 120 маршрута.

Островский Дмитрий