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Евгений Горлов отчитается перед севастопольскими депутатами

02-06-2021
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Главный хозяйственник города расскажет об успехах в сфере ЖКХ

На ближайшем пленарном заседании заксобрания Севастополя, которое состоится во вторник, 8 июня, информацию об итогах работы горхоза за 2020 год представит его глава Евгений Горлов.

Во всяком случае, такой пункт содержится в повестке пленарного заседания, опубликованного на официальном сайте местного парламента.

Напомним, 31 мая на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев поручил Горлову в сфере уборки мусора «от слов перейти к делу».

Вчера стало известно, что горхоз будет судиться с застройщиком склона на Адмирала Макарова в Севастополе. 

Также на днях глава горхоза пожаловался в полицию на подростков, которые устроили инсталляцию из урн в парке Победы.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

 

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