Евгений Горлов отчитается перед севастопольскими депутатами

Главный хозяйственник города расскажет об успехах в сфере ЖКХ
На ближайшем пленарном заседании заксобрания Севастополя, которое состоится во вторник, 8 июня, информацию об итогах работы горхоза за 2020 год представит его глава Евгений Горлов.
Во всяком случае, такой пункт содержится в повестке пленарного заседания, опубликованного на официальном сайте местного парламента.
Напомним, 31 мая на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев поручил Горлову в сфере уборки мусора «от слов перейти к делу».
Вчера стало известно, что горхоз будет судиться с застройщиком склона на Адмирала Макарова в Севастополе.
Также на днях глава горхоза пожаловался в полицию на подростков, которые устроили инсталляцию из урн в парке Победы.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба правительства Севастополя