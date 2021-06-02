В Севастополе запретили организовывать охотничьи поселения

Ужесточен запрет на охоту

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято решение, которым на территории региона запретили все виды охоты и создание новых охотничьих домиков.

В своем докладе директор департамента природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова подчеркнула, что планируется признать утратившими силу ряд постановлений Об осуществлении охоты на территории полевых охотничьих угодий Севастополя» и «Организации и использовании охотничьих ресурсов в сезон охоты».

Она акцентировала внимание, что ни по земельному законодательству, ни по лесному законодательству, ни по законодательству об охоте и сохранении охотничьих ресурсов не предусматривается «осуществление наземных населенных пунктов, видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства».

Вопросов к этому решение у членов правительства не возникло.

Напомним, в апреле текущего года все охотхозяйственные соглашения признаны недействительными, все лесные угодья возвращены в собственность Севастополя и считаются городскими лесами. Охота на их территории запрещена.

Ольга Сурикова