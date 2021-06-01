Горхоз будет судиться с застройщиком склона на Адмирала Макарова в Севастополе

Уже начали застраивать и сквер в районе Первого бастиона Департамент городского хозяйства намерен подать в суд на застройщика улицы Адмирала Макарова. Владелец одного из участков возвращает уже второй раз снесенный незаконный забор. Застройка склона ведется с украинских времен.

«Решением комиссии было принято однозначное действие в отношении сноса этого объекта. Мы его демонтировали. В рамках закона данное имущество вернули хозяевам, те повторно решили его разместить и мы повторно его демонтировали. При этом формируется смета, которая будет направлена в суд на возмещение затрат бюджету, поскольку мы понесли затраты со стороны ГБУ «Парки и скверы» на данное мероприятие», – рассказал в комментариях журналистам директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, сообщает «Первый Севастопольский».

Напомним, полиция с прокуратурой 13 мая сносили забор на ул. Адмирала Макарова, 16, и остановили работу экскаватора, который рыл котлован под коттедж.

Застройщики четной стороны улицы захватили уже территорию общего пользования — сквер в районе Первого бастиона. Местные жители неоднократно обращались к районным, городским властям, в надзорные ведомства за помощью. К борьбе уже подключилась прокуратура и Севнаследие.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета НТС

