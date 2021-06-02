В Севастополе коронавирус снова начал отступать

Еще несколько дней назад число заболевших в сутки достигало 40

В Севастополе по состоянию на 2 июня зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

21 человек выписан после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 92 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 989 человек. В настоящий момент выздоровели 13 721 человек, 686 умерли.

Под наблюдением находится 260 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.