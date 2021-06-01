Город Городское хозяйство

Глава горхоза пожаловался в полицию на подростков, которые устроили инсталляцию из урн

01-06-2021
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Пирамида выросла в парке Победы на фонтане

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал акт вандализма в парке Победы и заявил о намерении привлечь виновников к ответственности.

Он сообщил, что утром 30 мая сотрудники «Парки и скверы» в парке Победы обнаружили мусорные урны,  сложенные друг на друга в виде «башни».

 

«Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в парке. Судя по видео противоправные действия совершили подростки. Сегодня материалы будут переданы в правоохранительные органы для установления личностей и принятия соответствующих мер», – написал Горлов на своей странице.
 
При этом он добавил, что территория уже приведена в порядок – урны расставлены по местам.
 
Ольга Сурикова
Фото, видео: facebook.com/Евгений Горлов

 

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