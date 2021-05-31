Михаил Развожаев об уборке мусора: Надо от разговоров переходить к делу

Глава города призвал сделать город чистым и ухоженным

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев, традиционно раскритиковал работу коммунальных служб по покосу травы и уборке свалок.

Недовольство градоначальника вызвал доклад директора горхоза Евгения Горлова о проделанной за неделю работе по организации мероприятий по подготовке города к летнему сезону, которые ведомство Горлова провело по поручению губернатора.

«Пока визуально, я, честно говоря, значимых изменений не заметил, да, есть динамика, понятно, что есть какие-то моменты, давайте переходите на работу в штабном режиме, разбивайте районы на сектора, главы (районов – ред.) теперь ответственные за это, каждый день ответственные вместе с сотрудниками районных администраций объезжайте все, с точки зрения покоса, контейнеров и т. д., и проверяйте то что вы на бумаге себе напланировали, графики эти и так далее, пока все это не будет выполняться, каждый день ездите», — поручил Развожаев.

Градоначальник подчеркнул, что руководству горхоза необходимо лично объезжать город до тех пор, пока система не заработает: «Занимайтесь, пока в ручном режиме не настроите, значит, эту работу не заканчиваете, потому что пока все равно видно, что на бумаге любые планы можно составить, но в жизни все это не происходит и смотрите какие болевые точки есть соответственно, где, почему не заезжают, не просто там штрафы и предписания выписывать, а понимать почему не работает <…> Надо от разговоров переходить к делу, от планов, от дорожных карт и так далее, пока в режиме объезда, ежедневно по секторам».

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя