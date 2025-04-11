Экс-губернатор Севастополя Овсянников получил срок в Лондоне

Лондон, 10 апреля 2025 года — бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников приговорён судом Лондона к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения за нарушение британских санкций. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Его брат также оказался на скамье подсудимых и получил условный срок — 1 год и 3 месяца за содействие в обходе тех же ограничений.

Овсянников, занимавший пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 год, привлёк внимание британских властей из-за действий, связанных с нарушением санкционного режима. Подробности дела не разглашаются, но, по данным ТАСС, обвинения касались попыток обойти финансовые и иные ограничения, введённые Великобританией.

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Судебное разбирательство вызвало широкий резонанс, учитывая политический и международный контекст. Приговор братьям Овсянниковым стал очередным примером строгого подхода британских властей к соблюдению санкционного законодательства.

Пока неизвестно, будет ли сторона защиты обжаловать решение суда. Ситуация остаётся в центре внимания, и дальнейшие подробности могут появиться в ближайшее время.

Дмитрий Островский

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