Овсянников получил британский паспорт благодаря отцу

Бывший губернатор Севастополя (2016-2019) Дмитрий Овсянников получил британский паспорт на том основании, что его отец был рожден в Соединенном Королевстве, в английском городе Брадфорд в 1950 году. Об этом сообщил представитель стороны обвинения Пол Джарвис, открывая судебный процесс в Лондоне по делу об обходе Овсянниковым санкций со стороны Великобритании, пишет ТАСС.

Заявку на получение документа Овсянников подал в августе 2022 года с территории Турции. В январе 2023 года МВД Великобритании выдало ему паспорт, хотя он находился под санкциями.

Овсянников въехал в королевство 1 февраля 2023 года и поселился в доме своего брата Алексея, который жил там уже на протяжении нескольких лет. В январе 2024 года экс-чиновника задержали по обвинению в обходе санкций и двум эпизодам участия в отмывании денег.

По версии следствия, он купил автомобиль за 54 тысячи фунтов и оплатил обучение детей в частной школе, несмотря на санкционные ограничения.

Фигурантами дела также стали его жена и брат, но все трое не признают себя виновными.

Он не признал свою вину на предварительном слушании 10 марта.

На время разбирательства он был отпущен под залог, по условиям которого он не может подходить ближе чем на 500 метров к портам, вокзалам и аэропортам и покидать свой дом с 21:00 до 05:00, а также должен носить электронный браслет и сдать российский и британский паспорта.

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Садовникова, ИА