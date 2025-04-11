Севастопольские камеры будут ловить водителей с телефоном за рулём

Госавтоинспекция Севастополя готовится включить камеры на дорогах города в режим фиксации нового нарушения: использования мобильного телефона за рулём. Водителей призывают быть внимательнее, чтобы избежать штрафов.

По данным ГИБДД, разговоры по телефону отвлекают водителей, из-за чего они теряют контроль над дорогой, игнорируют знаки, разметку и светофоры. Ещё опаснее — переписка за рулём: такие водители могут совершать рискованные манёвры или сбивать с толку других участников движения.

Согласно статье 12.36.1 КоАП РФ, использование телефона без гарнитуры во время вождения запрещено. Нарушителям грозит штраф в размере 1500 рублей. Полиция напоминает: безопасность на дороге — в ваших руках, а лучше — в гарнитуре.

Напомним, в феврале 2024 года была включена на севастопольских камерах видеонаблюдения функция фиксации нарушений водителями правил применения ремней безопасности, а также пропуска пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. За непропущенного пешехода водителей ждет штраф от 1500 до 2500 рублей, а за непристегнутый ремень 1000 рублей.

Дмитрий Островский

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