Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в Севастополе после жалоб жильцов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многоквартирным домом по улице Хрусталева, 83 в Севастополе, жильцы которого пожаловались на непригодные для жизни условия. Поводом стало обращение в соцсетях от организации «Женщины-фронтовички и вдовы погибших воинов», представляющей интересы жильцов, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

В обращении говорится, что дом 1976 года постройки разваливается: фасад осыпается, угрожая прохожим, крыша течёт, подъезды в грязи, мусор не вывозят неделями, а трубы и электропроводка изношены. «Подъезды в аварийном состоянии: облупившаяся краска, сломанные двери. Мы годами пишем заявления, но ответа нет. Почему наши взносы не идут на ремонт?» — пишут жильцы. Они требуют срочного ремонта, проверки расходов управляющей компании ООО «УК» и нормальных условий жизни.

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Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю начало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю управления Владимиру Терентьеву доложить о ходе и результатах проверки, поставив дело на контроль центрального аппарата СК. Жильцы дома надеются, что вмешательство Следственного комитета заставит власти и управляющую компанию заняться ремонтом и навести порядок.

Дмитрий Островский

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