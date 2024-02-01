Дмитрий Овсянников арестован в Лондоне за нарушение санкций и отмывание денег

Британская The Times сообщает, что экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников арестован в своем доме в Лондоне.

Национальное агентство по борьбе с преступностью предъявило ему обвинение в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четырех платежах на общую сумму 65 000 фунтов стерлингов и в хранении 77 517 фунтов стерлингов «преступной наличности».

«Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам» — сообщается в документах.

Дело в том, что в октябре 2022 года Европейский суд принял апелляцию Овсянникова и отменил решение ЕС о продлении санкций против него, но аналогичные санкции, введенные против него Великобританией в 2017 году, остались в силе.

Овсянников стал первым человеком, который обвиняется в Великобритании в нарушении антироссийских санкций.