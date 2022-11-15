Движение по Крымскому мосту остановят 16 ноября

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту завтра снова остановят с 04:00 до 16:00 из-за технологических работ. Об этом сообщили в Минтрансе.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Это привело к обрушению части автомобильного дорожного полотна и повреждению железнодорожного. ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины.Киевский районный суд Симферополя 14 октября вынес решение об аресте пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту.