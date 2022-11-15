Диджей извинилась за песню Сердючки на набережной Ялты

Власти Ялты отреагировали на обсуждение в социальных сетях темы танцев на набережной города под аккомпанемент украинского исполнителя-исполнительницы Верки Сердючки.
Мэр города Янина Павленко отменила, что в Крыму действует три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский. Они свободно звучат на свадьбах, иных торжествах и никто не сносит памятники.
«Есть, конечно, вопрос к репертуару – насколько уместна сердючковская «щеневмерла» и пляски под нее (пусть останется на совести тех, кому было весело). «Концерт» стихийный, репертуар с администрацией никто не согласовывал – поэтому в обстоятельствах разберутся правоохранители, сомнений в том нет», — написала Павленко в своем Telegram-канале.
В свою очередь, сама диджей, включившая данную песню, уже записала видео с извинением перед россиянами и участниками СВО.
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Ольга Сурикова