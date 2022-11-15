Экс-директора ГКУ капстроя Севастополя будут судить за превышение полномочий

Бывший директор ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» предстанет перед судом по обвинению в совершении должностных преступлений

Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ Следкома России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ГКУ города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства».

Установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый в рамках заключенного госконтракта с организацией на поставку и сборку мебели для одного из детских садов Севастополя. Он не проконтролировал выполнения условий подрядчиком.

В свою очередь, подрядчик поставил только часть мебели, не собрал ее, но получил в полном объеме оплату в размере более 1,4 млн рублей.

Кроме того, в декабре 2020 года уже экс-чиновник в рамках заключенного контракта с организацией по выполнению строительно-монтажных работ ветеринарной лечебницы также не проконтролировал выполнение контракта.

Подрядчику было выплачено 3,9 млн рублей за невыполненные услуги и непоставленные материалы.

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Ольга Сурикова