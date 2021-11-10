«Дистанционка» — главный вызов современной системе образования

Объявление очередных «коронавирусных» каникул по всей стране с 30 октября по 1 ноября породило волну слухов о том, что в случае продления локдауна школы будут вынуждены перейти на систему дистанционного образования. В Севастополе эти опасения подкреплялись тем фактом, что осенние каникулы для школьников в нашем городе вместо одной недели продлились целых три. Да и ситуация с показателем заболеваемости в регионе одна из худших в стране.
К счастью для всех ни локдаун, ни школьные каникулы не стали продлять, но, тем не менее, пугающая статистика распространения коронавируса оставляет вопрос о возможно переходе на дистант в период ухудшения эпидобстановки открытым.
«Севкор» решил опросить экспертов и выяснить, настолько ли «страшен черт, как его малюют», и справится ли с этим вызовом система образования.
Скажем прямо, наши собеседники назвали гораздо больше минусов, чем плюсов дистанционного образования, но обо всем по порядку.
А это вообще законно
Многие родители – ярые противники дистанта уверены, что подобная форма образования нарушает конституционные права их детей. Это не совсем так.
Действительно, статья 43 Основного закона страны гласит, что «каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях».
А вот детали получения образования уже регламентируются 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
«В 273-й ФЗ в прошлом году были внесены изменения, которые как раз касались введения дистанционного обучения на период чрезвычайных обстоятельств, в том числе «угрозы возникновения или возникновение отдельных чрезвычайных ситуаций, введение режима повышенной готовности, или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо ее части», — пояснила «Севкору» председатель комитета заксобрания по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова.
Ад для родителей, испытание для учителей
Сама Елена Глотова, педагог с большим стажем, в беседе с «Севкором» признала, что дистант имеет больше минусов, чем плюсов, подчеркнув, что это ее личная позиция.
При этом как ни парадоксально главными жертвами дистанционного образования становятся не дети и даже не учителя, а родители. Ведь им помимо основной работы приходится по вечерам переквалифицироваться в педагогов и самим объяснять детям материал.
«При дистанционном обучении ложится дополнительная нагрузка на родителей. Хотя, по сути, что такое образование в образовательных организациях – это услуга, которую заказывает общество и за которую платит государство. Получается, что государство продолжает оплачивать эту услугу, но с образовательных организаций часть этой образовательной услуги снимается, поэтому часть функций по образованию ложится на родителей. Они естественно к этому не готовы, часть родителей не компетентны это делать», — уверена глава профильного комитета заксобрания.
Пример дистанционного образования в Севастополе весной 2020 года, по словам Глотовой, обнажил еще одну важную проблему – если в школе за безопасность детей во время учебного процесса отвечают педагоги, то при дистанционном образовании ребята предоставлены сами себе.
Парламентария полностью поддерживает мама двух четвероклассников Юлия, для которой дистант в 2020 году стал настоящим испытанием, так как девушка растит детей сама и работает на полный рабочий день.
«Плюсов в дистанционном образовании нет вообще. При такой форме обучения в роли учителей выступают родители, у которых нет ни педобразования, ни знаний по разным предметам, ни сил, ни времени. Плюс все дети с разной скоростью усваивают школьную программу, кто-то схватывает на лету, кому-то нужно долго объяснять, естественно родители к такому не готовы. Я считаю, если уж вводить дистанционное обучение, то делать это нужно с первого класса, и выплачивать родителю пособие, чтобы он имел возможность не работать», — уверена Юлия.
А вот психолог-профориентатор Анна Маринчук, которая сама одновременно и мама, и сотрудник частной школы говорит, что дистант вполне приемлем только при условии, что он буде правильно организован.
«Я под дистанционным обучением понимаю процесс, когда есть учитель (онлайн), ведущий и курирующий процесс, есть платформа, на которой работают дети. И ежедневные уроки по расписанию, с возможностью задать вопросы, все как в обычной жизни, только из дома. Так, учатся дети в частной школе, где я работаю. В государственных школах (где учатся мои дети) назвать процесс обучения дистанционным нельзя, в сегодняшних реалиях — это формат семейного обучения: даются задания и их выполняет ребёнок и родитель или только ребёнок. Учиться в таких условиях без возможности педагогической помощи или помощи родителей очень сложно, и дети стали массово использовать решебники и интернет-ресурсы, поэтому знаний, реально приобретённых, было немного», — говорит психолог.
По ее мнению, такая форма обучения была бы приемлема, если бы у детей были развиты навыки самоорганизации и ответственности, чего у большинства из них, к сожалению, нет. А вот для начальной школы дистанционная форма обучения и вовсе не подходит.
Если родители объективно страдают от дистанционного обучения, то учителя, казалось бы, должны выиграть, ведь теперь «двоечники», «второгодники» и «хулиганы» треплют нервы не им, а своим родителям. Оказывается, это заблуждение и педагоги страдают не меньше родителей. В этом уверена Елена Глотова.
«При дистанте ложится дополнительная нагрузка на преподавателя. Здесь нужно учитывать и технические возможности: есть ли у него интернет, техника, а потом это и финансовая нагрузка. Есть педагоги возрастные, которые отлично владеют методикой преподавания, но они не могут в дистанционном режиме это осуществлять. Кроме того, при очном образовании педагог видит глаза каждого ученика и сразу понимает, кто что не понял, и может своевременно скорректировать образовательный процесс, дать какое-то индивидуальное задание, опережающее задание. При дистанционном образовании это просто невозможно», — говорит Глотова.
Также педагоги вынуждены тратить гораздо больше времени на организацию учебного процесса: сложнее подготовиться к уроку с использованием технических средств, нужно потратить много дополнительного времени на проверку домашнего задания, невозможно объективно проконтролировать степень освоения учениками материала. В итоге учителя вынужденно перерабатывают.
«А ведь учителя такие же работники, как и все, и нормы Трудового кодекса для них никто не отменял», — подчёркивает глава профильного комитета заксобрания.
Но есть и плюсы
Тем не менее, и у дистанционного образования есть свои сильные стороны. Среди них – и возможность обучаться детям, которые по разным причинам не могут посещать школу, и развитие цифровизации образования, и такая форма обучения лучше подходит творческим детям, которым тяжело вписаться в жёсткие рамки системы.
«Несомненный плюс – это, конечно же, возможность обучаться тем детям, которые живут далеко от школы, и не могут регулярно посещать образовательные учреждения. Речь идет, допустим, о тех детях, которые проживают далеко от школы, в отдаленных селах, или у них ограничена свобода перемещения, потому что они имеют какое-то заболевание или травму», — считает Елена Глотова.
Парламентарий, напомнила, что при обсуждении отчета департамента образования за 2019 год, как раз-таки поднимался вопрос организации дистанционного обучения для детей, проходящих лечение в тубдиспансере.
Психолог Анна Маринчук отмечает и то, что дистанционное образование гораздо удобнее для детей, которым сложно приспособиться к суровым рамкам системы. В качестве примера они приводит свою собственную дочь, которая за период дистанционного обучения весной 2020 года не просела, а наоборот стала учиться лучше.
«Психологически ей было легче, не было ярлыков, обесценивания, и других негативных моментов со стороны учителей, — говорит психолог. — Но многим детям было очень тяжело без помощи, поддержки и, к сожалению, «пинка» со стороны педагогов».
Как бы там ни было, минусов у системы дистанционного образования пока что гораздо больше, чем плюсов. Но, когда вопрос стоит о жизни и здоровье целого общества, иного выбора кроме временного перехода на дистанционное образование может и не быть. Весь вопрос в том, будут ли к этому готовы дети, родители, а самое главное – вся система образования.
Дарья Тимофеева
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