В Севастополе 8 жителей доказали через суд право получить компенсацию за подтопленные дома

Отголоски летних ливней В Севастополе восьми жителям необоснованно отказали в компенсации за пострадавшее от подтоплений имущество, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Ведомству пришлось в судебном порядке добиваться восстановления прав граждан на компенсацию материального ущерба, причиненного в результате летних дождевых паводков

Отказано им было Комиссией по определению размера компенсации материального ущерба, причиненного паводками.

«Ленинский районный суд г. Севастополя удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме», — отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, жительнице Севастополя также пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы восстановить свое право на получение «путинских» выплат.

Ольга Сурикова