Происшествия

В Севастополе 8 жителей доказали через суд право получить компенсацию за подтопленные дома

10-11-2021
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Отголоски летних ливней
 
В Севастополе восьми жителям необоснованно отказали в компенсации за пострадавшее от подтоплений имущество, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
 
Ведомству пришлось в судебном порядке добиваться восстановления прав граждан на компенсацию материального ущерба, причиненного в результате летних дождевых паводков.
 
Отказано им было Комиссией по определению размера компенсации материального ущерба, причиненного паводками.
 
«Ленинский районный суд г. Севастополя удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме», — отметили в надзорном ведомстве.
 
Напомним, жительнице Севастополя также пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы восстановить свое право на получение «путинских» выплат.
 
Ольга Сурикова

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