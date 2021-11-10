Жительница Севастополя через суд доказала право получать выплату на ребенка

Ей выплатят деньги почти за год

В Севастополе прокуратура помогла матери малолетнего ребенка возобновить получение так называемой «путинской выплаты».

Женщина воспитывает сына 2018 года рождения. С января 2019 года по апрель 2020 она получала ежемесячную выплату в связи с рождением ребенка, предусмотренную федеральным законодательством о государственной поддержке граждан, имеющих детей.

«Однако с апреля 2020 года Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя выплата пособия безосновательно не производилась в связи с отсутствием заявления о его начислении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством был подан иск в Гагаринский районный суд о признании за жительницей города права на соответствующую выплату. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и возложил на департамент обязанность перечислить заявительнице деньги за период с апреля 2020 года по март 2021 года.

Ольга Сурикова