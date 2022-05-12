Депутаты призвали наконец-то решить проблему стройняка в Севастополе

Депутат заксобрания от ЛДПР Артем Гордиенко поднял во время заседания важный вопрос – проблему строительных отходов в Севастополе. Вопрос адресовался директору департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлии Гавриловой.
Как отметил депутат, сейчас львиная доля застройки, в результате которой образуются стройотходы, осуществляется за федеральные бюджетные средства. Проекты, а также смета включают в себя расходы на обращение со строительными отходами.
«Какая проведена вами работа по контролю за заказчиками, подрядчиками, осуществляющими строительство, кто мониторит проектно-сметную документацию, а также раздел сметы, предусматривающий утилизацию отходов», — задал вопрос Артем Гордиенко.
Добавив, что общественники выявили факт незаконного сброса строительных отходов на кладбище «Кальфа», что также является недопустимым.
По словам Гавриловой, ведомство не проверяет проектную документацию, так как это не связано со спецификой деятельности департамента. Тем не менее, вопрос строительных отходов стоит остро и рассматривается коллегиально на разных площадках.
«Работа нами ведется под руководством прокуратуры Севастополя, где отдельно создана рабочая группа и мы принимаем коллегиальные решения. Докладываем о своих надзорных мероприятиях: каких перевозчиков зафиксировали, подрядчиков, на кого наложены административные взыскания и рекомендуем коллегам воздерживаться от заключения договоров с теми, кто нарушил природоохранное законодательство. Говорим также об определении в городе места, куда можно было бы перевозить переработанный грунт. Кстати, мощностей для переработки строительных отходов у нас в городе хватает, сложности с этим не возникают. Проблема состоит именно в том, что мусор везут куда-то в лес», — прокомментировала Юлия Гаврилова.
Сообщив также, что с представителями законодательного собрания обсуждается предложение по организации постов на въезд в Севастополь. Тогда можно отследить перевозчиков, которые завозят часть отходов с других субъектов страны в Севастополь, и предотвратить загрязнение города.
Депутаты заксобрания намерены контролировать решение данного вопроса и добиться положительных результатов по решению проблемы.
Напомним, тема незаконного сброса и складирования строительных отходов стала ключевой в ход сегодняшнего пленарного заседания местного парламента.
Коммунисты даже предложили инициировать депутатское расследование данной проблемы, а также поднять вопрос о снятии с должности главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой.
Ранее «Севкор» неоднократно писал об экологической катастрофе, связанной с незаконным вывозом и складированием строительного мусора: подобные незаконные свалки в Севастополе возникают в лесополосах, заповедных территориях, у водоемов и даже на кладбищах.
Кристина Ветер
Фото: Анастасия Ильина