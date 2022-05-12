В заксобрании инициируют увольнение руководителя Севприроднадзора

Сегодня, 12 мая, на пленарном заседании вице-спикер заксобрания Севастополя Василий Пархоменко сообщил, что депутатами будет ставиться вопрос о неполном служебном соответствии руководителя департамента природных ресурсов и экологии.

Как сообщил Пархоменко, закон о контрольной деятельности дает право городскому парламенту принять решение об освобождении от должности руководителей исполнительных органов власти, которые недобросовестно выполняют свои обязанности.

«Полагаю, что мы сегодня как раз рассматриваем отчет лица (директора Севприродандзора), который свою деятельность осуществляет неудовлетворительно. Не защищает интересы территориальной общины», — заявил Пархоменко.

Вице-спикер отметил, что не знает в чем причина провалов надзорного ведомства, предположив, что мягкий характер руководителя или давление вышестоящих должностных лиц не позволяет в полной мере выполнять свои обязанности.

«В данном случае мы будет ставить вопрос о несоответствии занимаемой должности в связи с неудовлетворительной работой этого ведомства»,- подытожил Пархоменко.

Напомним, в ноябре 2020 года губернатор Севастополя утвердил на должность руководителя департамента природных ресурсов и экологии Юлию Гаврилову.

Дмитрий Островский