В правительстве Севастополя переживают, что работающий ночью общественный транспорт погубит такси

Но на лето до двух часов ночи продлят

В Севастополе планируют продлить время работы общественного транспорта по основным магистралям до двух часов ночи на летний период. Данный вопрос обсуждался сегодня, 12 мая, в ходе сессии Заксобрания.

«Как продлили действие парома до 22.00 для того, чтобы люди могли переправиться с машиной с Северной стороны. Точно так же основные магистральные маршруты, троллейбусные в первую очередь, мы продлим до двух часов ночи», – пообещал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Однако он сразу подчеркнул, что такая практика является невыгодной для такси города.

«Такой дискуссионный вопрос. С одной стороны, мы продлим ночное время, с другой — мы убьем окончательно услугу такси. Поэтому здесь должна быть чаша весов», — считает чиновник.

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Ольга Сурикова