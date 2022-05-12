Севастопольские депутаты проведут расследование из-за катастрофы со строительным мусором

Депутаты из фракции КПРФ в заксобрании Севастополя инициируют проведение депутатского расследования в связи с экологической катастрофой, начавшейся в городе из-за незаконного сброса и складирования строительного мусора.
Постановление об инициировании расследования ситуации со стройняком местные парламентарии рассмотрят уже на ближайшем пленарном заседании, анонсировал депутат КПРФ Сергей Борисов.
«Безусловно сегодня одна из топовых проблем — это строительные отходы. На сегодняшней фракции КПРФ принято решение: в соответствии со статьей 13 Закона Севастополя «О контрольной деятельности Законодательного собрания» мы требуем провести расследование по вопросу состояния дел с отходами строительных материалов. Создать временную комиссию по данному вопросу. Постановление о проведении депутатского расследования по вопросу возможной экологической катастрофы, возникающей со строительными отходами рассмотреть на ближайшей сессии Законодательного собрания», — заявил Борисов с высокой трибуны.
Его позицию поддержал вице-спикер заксобрания Василий Пархоменко.
«Абсолютно очевидно, что таким захламлённым и загрязнённым он (Севастополь – ред.) никогда не был. Это понятно, идет интенсивное строительство, есть строительные отходы, есть схема складирования этих отходов, в проекте строительных работ эта схема предусмотрена и должна выполняться. Большие проблемы с бытовым мусором особенно в части его вывоза и переработки. Вообще какая-то комедия честно сегодня звучит», — выразил озабоченность Пархоменко.
«Севкор» неоднократно писал об экологической катастрофе, угрожающей городу в связи с несанкционированным сбросом и складированием строительных отходов.
Ситуация дошла до того, что отходы начали свозиться на территорию городских кладбищ – «Мекензиевы горы» и «Кальфа».
Дарья Тимофеева
Фото: Анастасия Ильина