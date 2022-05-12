Ремонт улицы Суворова не сходит с повестки дня сессий Заксобрания Севастополя

Новый подрядчик, новые вопросы

Длящийся уже около двух лет ремонт улицы Суворова снова стал предметом обсуждения в ходе сессии Заксобрания Севастополя 12 мая.

Вице-спикер закса, лидер фракции ЛДПР Илья Журавлев напомнил главе департамента транспорта Павлу Иено об обещании переложить на улице Суворова историческую брусчатку, а также обратил внимание на отсутствие на ремонтирующемся объекте каких-либо предупреждающих и регулирующих движение дорожных знаков.

Иено подчеркнул, что с ремонтом дороги на улице Суворова и его завершением есть проблемы и начались они еще с момента разработки проектно-сметной документации, в составе которой не было раздела по охране объектов культурного наследия. Раздел этот разрабатывался около полугода, а затем подвел и подрядчик.

«Подрядчик не справился с данной работой, у него не было соответствующей квалификации и не смог выполнить те требования, которые ему предъявлялись. Ту работу, которую выполнил некачественно, она не оплачивалась. Подрядчику выставлены все штрафные санкции. На сегодня контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке», — еще раз напомнил ситуацию глава департамента.

Он отметил, что завершать объект будет Севавтодор. Уже составлен план, определены субподрядчики.

«Надеюсь, что в этом году мы улицу Суворова сделаем качественно. Да набили шишек. Да подрядчик оказался, мягко сказать, слаб для выполнения данных видов работ», — заявил Иено, но срок сдачи не уточнил.

Напомним, работы на улице Суворова начались в марте этого года. Представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщали, что ремонты будут завершены до конца октября 2021 года. Однако, в сентябре городские власти остановили работы по укладке брусчатки так как были выявлены серьезные нарушения во время проводимых работ.

Ольга Сурикова

Фото: nts-tv.com