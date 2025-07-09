Аэропорт Геленджика может возобновить работу

Несколько федеральных СМИ сообщили о скором открытии аэропорта Геленджика. По информации «Известий», воздушная гавань начнет работать уже 9 июля, а первые рейсы будут выполняться с 18 июля — исключительно в светлое время суток. Источник издания близок к Минтрансу РФ.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет. В беседе с телеканалом «Звезда» в пресс-службе аэропорта Геленджика заявили, что открытие не запланировано:

«Извиняюсь, нет. Официального открытия нет. Даже мы не знаем, что у нас что-то сегодня происходит», — прокомментировали ситуацию в самом аэропорту.

Позже в министерстве транспорта России заявили, что аэропорт Геленджика действительно готовится к возобновлению работы. Билеты поступят в продажу после официального извещения о снятии ограничений.

Напомним, аэропорт Геленджика не работает с февраля 2022 года. Тогда Росавиация ввела ограничения на полеты в южные регионы России, включая Анапу, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород и другие города. На сегодняшний день из этого списка восстановил работу только аэропорт Элисты — в конце мая 2024 года.

Ранее также сообщалось, что власти Крыма совместно с Росавиацией обсуждают возможности поэтапного возобновления работы аэропорта Симферополя. О сроках пока речи не идет, но тема обозначена как приоритетная.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города