Бизнес Севастополя — один из самых зависимых от заемных денег в ЮФО

Крупные и средние предприятия Севастополя на 68,6% зависят от заемных средств. Это один из самых высоких показателей в Южном федеральном округе, свидетельствуют данные Росстата, проанализированные FinExpertiza.

Для сравнения: в соседнем Крыму бизнес использует заемные деньги куда осторожнее — там они составляют лишь 34,9% капитала. В целом по ЮФО средняя доля заемных средств — 54,1%. Ниже, чем в Севастополе, этот показатель только в Калмыкии — 69,3%. А самый финансово устойчивый бизнес в округе — в Астраханской области, где заемные средства составляют всего 31,1% капитала. Там предприятия чаще работают на свои деньги.

В целом по стране доля заемных средств в капитале бизнеса выросла до 52% — это максимум за последние четыре года. В 2023 году этот показатель был 50,5%, а в 2022 — 48,5%. При этом рост долговой нагрузки идет на фоне повышения ключевой ставки, что обычно делает кредиты менее выгодными.

Эксперты объясняют парадокс тем, что бизнесу приходится заимствовать из-за нехватки собственных ресурсов — особенно в капиталоемких сферах вроде строительства, промышленности и экологических проектов. Кроме того, часть долгов была накоплена в более благоприятные времена, когда кредиты были дешевле.

Сильно зависит от займов бизнес в регионах Северного Кавказа: в Ингушетии, Чечне и Дагестане доля заемных средств превышает 100%, то есть обязательства компаний больше, чем их капитал. В Чукотском автономном округе — 85,7%, в Амурской области — 84,2%, в Калмыкии — 69,3%. А вот наименее закредитованные компании работают в Ханты-Мансийском автономном округе (19,6% заемных средств), Вологодской области (28,3%) и Сахалине (29,9%).

По отраслям лидером по заимствованиям стало строительство — там почти 80% капитала составляют заемные деньги. Также сильно закредитованы промышленность, рынок недвижимости и научно-технический сектор. Меньше всех зависят от кредитов сферы образования, госуправления и бытовых услуг.

Эксперты предупреждают: чем выше доля заемных средств, тем уязвимее бизнес — он сильнее зависит от ставок, инфляции и доступности внешнего финансирования.

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Дмитрий Островский

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