В Севастополе уничтожили более тонны незаконной рыбы

На рыбоперерабатывающем предприятии «Меркурий» в Севастополе нашли 1,3 тонны продукции без маркировки, сроков годности и дат выработки. Проверку проводили Россельхознадзор и городская прокуратура.

В холодильнике лежала охлаждённая рыба в ассортименте — всё без опознавательных знаков, как будто только что поймали и забыли, куда везут. Что именно за рыба — понять было невозможно, а значит, и о её безопасности говорить тоже не приходилось.

В итоге всю подозрительную продукцию уничтожили. Под контролем прокуратуры, в присутствии инспекторов. Руководителю фирмы и самой организации выписали штрафы и предупреждения. По данным надзорных ведомств, с начала года на территории Крыма и Севастополя уже уничтожено более 20 тонн небезопасной еды.

Дмитрий Островский

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