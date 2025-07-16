Погода в Севастополе 16 июля

Погода
16-07-2025

Сегодня в городе малооблачно.
Без осадков.

Ветер:

Ветер ночью северный 3-8 м/с,
днем западный 5-10 м/с

Температура:

ночью 21…23°,
днем 31…33°.

Температура воды в море 25°.

Фото: Елена Голос

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