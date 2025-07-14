Севастополь и Крым — регионы с самым недоступным жильём в России

Инфографика: РИА Новости

Севастополь и Республика Крым заняли последние строчки в рейтинге доступности жилья, составленном агентством РИА Новости. По итогам первой половины 2025 года Севастополь оказался на 84-м месте, а Крым — на последнем, 85-м из 85 возможных.

Согласно расчётам аналитиков, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, семье в Севастополе потребуется в среднем 8,7 лет. Ещё в 2024 году этот показатель был ещё выше — 11,5 лет. Средняя стоимость жилья в городе — 9,8 миллиона рублей. В Крыму ситуация схожая: по данным за 2024 год, срок накопления на квартиру составлял 11,8 лет, сейчас — 8,9 лет. Средняя стоимость жилья — около 9,5 миллиона рублей.

Главные причины — высокая стоимость квадратного метра и сравнительно низкий уровень официальных доходов. Как отмечают эксперты, цены на жильё в Севастополе примерно в 1,4 раза превышают среднероссийские показатели, при этом реальные возможности севастопольских семей по накоплению ограничены.

Для сравнения, наиболее доступное жильё — в Мурманской области. Там семье нужно всего 1,8 года, чтобы накопить на квартиру. Также в топ-5 вошли Ханты-Мансийский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область.

Самыми дорогими с точки зрения доступности жилья регионами стали Крым, Севастополь, Калмыкия, Дагестан и Алтай.

Напомним, Севастополь опустился на 65-е место в рейтинге регионов по уровню социально-экономического положения.

Дмитрий Островский

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