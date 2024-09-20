Белорус и москвич организовали бизнес по завозу в Севастополь незаконных мигрантов

Теперь предприимчивым компаньонам грозит 7 лет тюрьмы. Правда, один из них успел скрыться от правоохранителей. Об этом «Севкору» рассказали в пресс-службе севастопольской полиции.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму севастопольской полиции совместно с коллегами из регионального ФСБ удалось раскрыть преступную схему.

34-летний руководитель проекта по озеленению и 32-летний прораб на одной из строек города, опасаясь не успеть завершить строительные работы в срок, приняли решение привлечь к работе нелегалов.

В период с 2023 по 2024 год они брали на работу мигрантов, достоверно зная о незаконности их нахождения на территории страны и отсутствии патентов на осуществление трудовой деятельности.

При этом нелегалам выплачивалась заработная плата и предоставлялось жилье прямо на территории строительного городка.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Теперь они могут сесть в тюрьму на 7 лет.

Однако, как отмечалось выше, 32-летнего гражданина Беларуси еще предстоит найти. Он скрыл от правоохранителей, ведется его поиск.

Сами же нелегалы будут депортированы из России.

Напомним, вчера стало известно о задержании 19-летнего евпаторийца, который по заданию кураторов их зарубежной экстремисткой организации поджигал автомобили в городе. Молодой человек раскаялся и теперь отправится искупать вину на СВО.

Дарья Тимофеева

Фото: скринщот фрагмента программы «Наша раша»

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