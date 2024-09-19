В Евпатории поймали 19-летнего поджигателя

Сотрудники МВД задержали 19-летнего местного жителя, который поджог два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Инструкцию молодому человеку давал неизвестный, находящийся за пределами России, через мессенджер.

Евпаториец обливал бензином автомобили и поджигал их.

«Организатор посредством разных социальных сетей, деятельность которых признана экстремистской и запрещена на территории РФ, размещает объявления об осуществлении поджогов за денежное вознаграждение, далее переводит участников для общения в мессенджер, где координирует их действия посредством мобильного телефона», — уточнили правоохранители.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

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Анна Левина